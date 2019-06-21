Son Dakika Haberleri: AA'nın Kudüs kameramanı için internette kampanya
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AA'nın Kudüs kameramanı için internette kampanya

1 saat önce

Filistin Medya Özgürlükleri ve Kalkınma Merkezi (MADA), Anadolu Ajansı (AA) kameramanı Mustafa Haruf'un İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarından uzaklaştırılmaması ve serbest bırakılması için internette kampanya başlattı.

AA'nın Kudüs kameramanı için internette kampanya, System.String[]
Filistin Medya Özgürlükleri ve Kalkınma Merkezi (MADA), Anadolu Ajansı (AA) kameramanı Mustafa Haruf'un İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarından uzaklaştırılmaması ve serbest bırakılması için internette kampanya başlattı.
Arapça ve İngilizce hazırlanan kampanyada "Kameraman Mustafa Haruf'un uzaklaştırılmasına engel olun", "Haruf kameramandır, suçlu değil" temaları kullanılıyor.
Filistin basın organlarına yönelik ihlallerin belgelenmesi alanında çalışmalar yürüten MADA'nın Genel Müdürü Musa er-Rimavi AA muhabirine yaptığı açıklamada, Haruf'un uzaklaştırılmasına engel olmak hedefiyle kampanyanın sosyal paylaşım sitelerinde yaygınlaştırılacağını İsrail'e baskı yapılması için bölgesel ve uluslararası taraflarla iletişime geçileceğini dile getirdi.
Rimavi, MADA'nın birçok Avrupa ülkesine Haruf'un ülkesinden uzaklaştırılmaması için İsrail hükümetine baskı yapmaları çağrısı yaptığını vurguladı.
Haruf'un başına gelenlerin İsrail ihlallerinin haberleştirilmemesi için uluslararası ve Filistin medyasına karşı yapılan hamlenin sadece bir parçası olduğunu dile getiren Rimavi, İsrail'in suçlarının gizlenmesi için Filistin'de çalışan basının tehlikeli bir şekilde hedef alınmaya çalışıldığını Gazze'deki AA ofisinin bombalanmasının bunun açık bir örneği olduğunu söyledi.
İsrail polisi, Haruf'u 22 Ocak'ta gözaltına almıştı. Haruf, İsrail'in Ramla şehrindeki Givon Cezaevi'nde tutuluyor. İsrail Savcılığı, 20 yıldır Kudüs'te yaşayan ve Kudüslü olan Haruf'un, sınır dışı edilmesini istiyor.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 03:13 Kaynak: AA
Kudüs, Filistin, İsrail, Güncel
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