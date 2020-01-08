AA'nın kurucuları 100. yıl hatıra pulunda - Son Dakika
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AA'nın kurucuları 100. yıl hatıra pulunda

6 saat önce

PTT tarafından, Anadolu Ajansı'nın (AA) 100. kuruluş yıl dönümüne özel "hatıra pulu" basıldı.

AA'nın kurucuları 100. yıl hatıra pulunda, System.String[]

PTT tarafından, Anadolu Ajansı'nın (AA) 100. kuruluş yıl dönümüne özel "hatıra pulu" basıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bağımsızlık meşalesini yaktığı 19 Mayıs 1919'dan 10 ay sonra, Büyük Millet Meclisinin açılışından 17 gün önce kurulan Anadolu Ajansı, 6 Nisan'da, haber yolculuğunda bir asra ulaşacak.

Kurtuluş Savaşı'nda cephelerden haberler veren, TBMM'nin açılışına tanıklık eden, Türkiye'nin ilk anayasasını, Cumhuriyet'in kuruluşunu dünyaya duyuran AA, 100. yılını ulusal ve uluslararası birçok projeyle kutluyor.

Bu kapsamda, PTT tarafından Türkiye Cumhuriyeti'nin ve AA'nın kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ile Halide Edip Adıvar ve Yunus Nadi Abalıoğlu'nun fotoğraflarının bulunduğu 3 ayrı hatıra pulu basıldı.

"Türkiye'nin global haber ajansı" vurgusunun yapıldığı pulların zemininde, Milli Mücadele döneminde bir odası AA'ya ayrılan Ziraat Mektebi'nin (şimdiki Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü) fotoğrafı yer aldı.

Zor günlerden 100. yıla

Anadolu Ajansının kuruluşu, "Milli Mücadele'nin dönüm noktası" denilebilecek zor günlerden geçilen süreçte gerçekleşti.

İstanbul'un fiilen işgalinin ardından Milli Mücadele'ye katılmak için Anadolu'ya geçmek üzere yola çıkan aydınlardan Yunus Nadi Abalıoğlu ve Halide Edip Adıvar, Akhisar İstasyonu'nda verilen mola sırasında, " Ankara'ya gider gitmez bir ajans teşkilatı kurulması" düşüncesini görüştü. Yunus Nadi ve Halide Edip, ajansın adı konuşulurken, "Türk", "Ankara" ve "Anadolu" seçenekleri arasından "Anadolu Ajansı"nda birleşti.

Yunus Nadi'nin ifadesiyle, "4 veya 5 Nisan akşamı" karargah olarak kullanılan Ziraat Mektebi'ndeki yemekten sonra Mustafa Kemal Paşa'ya Anadolu Ajansı'nın kurulmasından söz açıldı. Bu konuşmanın ardından, Mustafa Kemal Paşa'nın talimatıyla Anadolu Ajansının kuruluşu, 6 Nisan 1920'de gerçekleşti.

Anadolu Ajansı, bu tarihten itibaren "Türk'ün ateşle imtihanı" sayılan Milli Mücadele'nin içerde ve dışarıda sesi oldu.

Mustafa Kemal Atatürk, Anadolu Ajansı, Yunus Nadi, PTT, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 02:34 Kaynak: AA
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