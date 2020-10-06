AA'nın Olağan Genel Kurul toplantısı tamamlandı - Son Dakika

Anadolu Ajansı (AA) Türk Anonim Şirketi'nin 2018 ve 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Ankara'da yapıldı.

Pandemi önlemleri çerçevesinde AA konferans salonunda yapılan toplantıya, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlandı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı, Anadolu Ajansının 2019 yılı içerik üretiminin 1,7 milyon olduğunu belirterek, bunun şimdiye kadar ulaşılan en yüksek üretim rakamı olduğuna dikkati çekti.

Kazancı, 2019'un rutin çalışmaların ötesinde AA'nın kuruluşunun 100. yılına yönelik hazırlık çalışmalarıyla tamamlandığını kaydederek, "Bu sene ajansımızın 100. yılı. 100. yıl hazırlıklarımız da 2019'un ikinci yarısında başlamıştı. En büyük nişanesi olarak da logomuzu daha zarif ve ince bir formatla yenileyerek, ay yıldızımızla öne çıkan 100. yıl simgesini de ekledik. Bununla birlikte özel projelerimizin, prestij eserlerimizin ve yeni vizyonumuzun da hazırlıklarını tamamladık." diye konuştu.

AA'da 100. kuruluş yıl dönümü projeleri ile yapılan yenilikleri de aktaran Kazancı, "Görsel içeriklerimizi ve özel dosya haberlerimizi artırmanın yanı sıra canlı yayın ağımızı da güçlendirdik. Önceki senelerden edindiğimiz tecrübelerle ve günümüz teknoloji alışkanlıklarını da inceleyerek podcast haberciliğe başladık." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı haberlerinin dünyanın her yerine ulaştığını belirten Kazancı, şunları söyledi:

" Türkiye'deki önemli gelişmelerden Venezuela'daki başarısız darbe girişimine, Barış Pınarı Harekatı'ndan Hong-Kong'daki gösterilere kadar yurt içinde ve dışındaki gelişmeleri dünya üzerindeki 6 bine yakın medya kuruluşuna aktardık."

Genel Müdür Kazancı, yeni AA Yayınları ile ilgili de şu bilgileri verdi:

"AA Yayınları markasıyla çıkarttığımız özgün eserlerimiz de oldu. AA'nın 100. yıl prestij eserleri olan Atatürk'ten Erdoğan'a Cumhurbaşkanlarımız albümü ve Türkiye ve Dünyada 100 Yıl adlı kitabımızın yanında karantina döneminde dünyanın meydanlarından sessizliğin yansıtıldığı Karantina - Lockdown albümü de alanında ilk ve özgün çalışmalardan biri oldu."

Toplantıya, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Şenol Kazancı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili M. Salih Demirkan, Yönetim Kurulu üyeleri Dr. Şaban Kızıldağ, Ali Türker Pirtini, Bahadır Saraçgil, Genel Kurul üyeleri Mehmet Dülger, Esin Baysuğ Katoğlu, Şehsuvar Selmanoğlu, Yasemin Selmanoğlu, Dr. S. Hilmi Bengi, Elvan Eda Ersoy, Atilla Onuk, AA Genel Yayın Yönetmeni ve Genel Müdür Yardımcısı Metin Mutanoğlu, AA Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya, Hazine ve Maliye Bakanlığı temsilcileri Abdullah Öztürk, Hediye Esra Karaman ve Ferdi Yöndemli, AA Finans Direktörü İ. Yiğit Aşkın, AA İnsan Kaynakları ve İdari İşler Direktörü Ural Yeşil, AA Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü Yılmaz Yaman, AA İletişim Teknolojileri Direktörü Yakup Şıvka, AA Hukuk İşleri Müdürü Şerife Gül Arıman ve Av. Mesut Kaya katıldı.

Toplantıda, AA'nın son yıllardaki çalışmalarına ilişkin bilgi verilerek, geçmiş dönem faaliyet raporları ve finansal tabloları kabul edildi.