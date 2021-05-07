AA'nın Ortadoğu Editörü İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki müdahalesinde yaralandı - Son Dakika

Mescid-i Aksa ve çevresinde olaylar hala devam ediyor.

Harem-i Şerif'teki olayları takip eden Boyraz, İsrail polisinin kullandığı plastik mermiyle ayağından vuruldu.

AK Parti'nin sildiği çizgi film videosuyla ilgili yeni iddia: Paylaşım Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok kızdırdı

Kısıtlamayı ihlal eden şahsın maskesinin içinde esrar bulundu

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