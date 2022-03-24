AA'nın savaş muhabirliği eğitiminde toplumsal olaylara müdahale tatbikatı - Son Dakika

Anadolu Ajansı (AA) ve Polis Akademisi iş birliğinde savaş, afet ve olağanüstü hallerde görev yapacak operasyonel muhabirlerin yetiştirilmesi amacıyla düzenlenen "20. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi"nde katılımcılara, ilk yardım ve toplumsal olaylarda nasıl davranacaklarına ilişkin eğitimler verildi.

Yerli ve yabancı 20 basın mensubuna yönelik, Polis Akademisinin Gölbaşı Yerleşkesinde verilen eğitimler sürüyor.

Kursiyerlere, alanında uzman isimler tarafından verilen 12 günlük eğitimin ilk üç gününde, "Savaş muhabirliği" ve "Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) Yapılanmasıyla Mücadele" derslerinin yanı sıra Türk Silahlı Kuvvetlerinin tecrübeli eğitmenleri tarafından "hava ve deniz operasyonları" konularında teorik bilgi aktarıldı.?

Kriz anı ve olağanüstü koşullarda hayatta kalmaya yönelik pratik ve teorik derslerin verildiği eğitim kapsamında katılımcılara, Polis Akademisinin eğitimci kadrosu tarafından "ilk yardım" ve "toplumsal olaylarda ekipman kullanımı" konuları uygulamalı olarak anlatıldı.

Eğitim sırasında katılımcılara tazyikli su, biber gazlı ve sis bombalı müdahalelerde ne yapmaları gerektiği, toplumsal olaylar sırasındaki koşullara hazırlıklı olmaları amacıyla canlandırmalı eğitim verildi.

Bir taraftan biber gazlı müdahaleye maruz kalan adaylara, aynı anda Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı'ndan da (TOMA) tazyikli su sıkıldı.

Kursiyerler zorlu koşullarda alınan eğitimi oldukça faydalı buluyor

Kursiyerlerden Adem Metan, eğitimlerin olağanüstü durumlarda medya mensubu olarak nasıl davranmaları gerektiğine rehberlik etmesi açısından çok verimli bir program olduğunu belirterek, "Olağanüstü durumlarda medya mensubu arkadaşlarımızın nasıl reaksiyon göstermesi gerektiğiyle ilgili çok önemli bir tecrübe, çok faydalı bir deneyim oldu." dedi.

Eğitime Romanya'dan katılan gazeteci Vlad Petrişor ülkesinde de protesto ve gösterilerin gerçekleştiğini ifade ederek, "Uygulamalar zordu ama çok öğretici oldu. Bu eğitimin kendi ülkemde benzer olaylarla karşı karşıya geldiğim zaman bir gazeteci olarak bana oldukça fayda sağlayacağına inanıyorum." diye konuştu.

Kursiyerlerden Faruk Zorlu, özellikle toplumsal olaylara müdahale eğitiminin bir gazeteci olarak kendilerini nasıl güvenli alana çekebileceklerini öğrenmeleri bakımından oldukça verimli geçtiğini vurguladı.

Katılımcılar uluslararası geçerliliği olan sertifika alacak

Türk Silahlı Kuvvetlerinin de eğitimci kadrosuyla destek verdiği Savaş Muhabirliği Eğitimi, Türkiye'de alanında tek olma özelliği taşıyor.

Kriz, afet ve savaş bölgelerinde görev yapan basın mensuplarının yüzleşebileceği zorluklar ve tehditlerle nasıl başa çıkabilecekleri üzerine hazırlanan eğitim programı, riskli bölgelere gidecek haberciler için büyük önem taşıyan bilgiler içeriyor.

Alanında uzman akademisyenler, profesyonel güvenlik güçleri ve deneyimli haberciler tarafından verilen eğitim boyunca kursiyerlere, olağanüstü durumların yaşanabileceği tüm ortamlarda ne yapacakları yaşatılarak öğretiliyor.