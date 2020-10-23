AA'nın savaş muhabirliği eğitimini alan gazeteciler Dağlık Karabağ cephesinde - Son Dakika

AA'nın savaş muhabirliği eğitimini alan gazeteciler Dağlık Karabağ cephesinde

23.10.2020 12:57
AA'nın savaş muhabirliği eğitimini alan gazeteciler Dağlık Karabağ cephesinde, System.String[]

Anadolu Ajansının (AA) savaş muhabirliği eğitimini tamamlayan gazeteciler, Dağlık Karabağ'daki çatışma bölgesindeki görevlerini, edindikleri bilgiler sayesinde daha güvenli şekilde sürdürüyor.

Anadolu Ajansının (AA) savaş muhabirliği eğitimini tamamlayan gazeteciler, Dağlık Karabağ'daki çatışma bölgesindeki görevlerini, edindikleri bilgiler sayesinde daha güvenli şekilde sürdürüyor.

Çatışmaların şiddeti, Ermenistan ordusunun sivil yerleşim birimlerine ağır silahlarla saldırısı ve bugüne kadar çok sayıda gazetecinin tehlike atlatmış olması, gazetecilerin savaş muhabirliği eğitimi almasının önemini bir kez daha ortaya koyuyor.

AA Haber Akademisi ve Polis Akademisi Başkanlığınca düzenlenen "Savaş Muhabirliği Sertifika Programı"nı başarıyla tamamlayan AA muhabirleri İdris Okuducu, Lokman Akkaya, Onur Çoban ve Resul Rehimov da çatışmaların yaşandığı bölgelerde görev yapıyor.

Ermenistan ordusunun sivillere saldırılarını, Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonları görüntü ve haberleriyle dünyaya duyuran muhabirler, birkaç kez tehlike atlatsalar da savaş muhabirliği programında edindiği bilgileri uygulayarak görevlerini başarıyla sürdürüyor.

AA Savaş Muhabirliği Eğitimi'nin önemini anlattı

AA Bakü Ofisi'nde kameraman olarak görev yapan Rehimov, Azerbaycan'da yayınlanan bir televizyon programına katılarak, AA Savaş Muhabirliği Eğitimi'nin önemini anlattı.

Kendilerine alanında uzman polis ve askerlerce kaçırılma, rehin alınma, kontrol noktalarında mevzi oluşturma, silah ve kişisel güvenlik konularında bilgi verildiğini kaydeden Rehimov, bomba ve silah sesi duyduklarında nasıl davranmalı ve hangi pozisyonu almaları gerektiğini öğrendiklerini de aktardı.

Patlayıcılar, mayın ile bubi tuzakları ve tehlikeli alanlar konusunda da bilgilendirildiklerini söyleyen Rehimov, edindikleri bilgilerin sıcak bölgede kendilerine büyük fayda sağladığını vurguladı.

Program kapsamında tehlikeli anlarda araç kullanılması konusunda da eğitim aldıklarını anlatan Rehimov, bu bilgileri sürekli ateş altında tutulan bir bölgeden çıkarken fiilen kullandığını dile getirdi.

Rehimov, en önemli konunun can güvenliği olduğunu vurgulayarak, AA Savaş Muhabirliği Eğitim Programı'nın ilk yardım konusunda da kendisine çok şey kazandırdığını kaydetti.

Savaş Muhabirliği, Dağlık Karabağ, Ermenistan, Çatışma, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AA'nın savaş muhabirliği eğitimini alan gazeteciler Dağlık Karabağ cephesinde - Son Dakika

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