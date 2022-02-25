AA'nın Ukrayna'dan servis ettiği fotoğraf dünya basınında sembol oldu - Son Dakika
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AA'nın Ukrayna'dan servis ettiği fotoğraf dünya basınında sembol oldu

25.02.2022 16:14
AA'nın Ukrayna'dan servis ettiği fotoğraf dünya basınında sembol oldu

Anadolu Ajansının, Rusya'nın askeri müdahalesinde yaralanan Ukraynalı Olena Kurilo'nun fotoğrafı uluslararası basında manşet oldu.

Anadolu Ajansının, Rusya'nın askeri müdahalesinde yaralanan Ukraynalı Olena Kurilo'nun fotoğrafı uluslararası basında manşet oldu. Dünya basını, askeri müdahalenin boyutlarını ve sivillerin durumunu bu fotoğrafla okuyucularına gösterdi.

AA foto muhabiri Wolfgang Schwan, Rusya'nın dün Ukrayna'nın doğusundaki Chuegev kentine düzenlediği bombardımanında yaralanan sivilleri fotoğrafladı.

Bu kareler arasında bombardımanda yaralanan öğretmen Kurilo'nun fotoğrafı dünyada geniş yankı uyandırdı.

The Guardian, The Times, The Sun, Independent ve Bild başta olmak üzere birçok uluslararası gazete, AA'nın fotoğrafını ön sayfalarında kullandı.

The Times gazetesi AA'nın fotoğrafıyla ön sayfadan verdiği haberinde "Avrupa için kara bir gün" başlığını kullandı.

The Guardian ise AA fotoğrafıyla Rusya'nın askeri müdahalesine ilişkin haberine "Putin işgal ediyor" manşetini attı.

Alman gazetesi Bild ise "Putin'in kanı, Kremlin şefi Avrupa'da katliam yapıyor" başlıklı ön sayfadaki haberinde AA'nın fotoğrafına yer verdi.

Öte yandan başta CNN, BBC olmak üzere birçok uluslararası kanala ait haber sayfalarında da AA'nın fotoğrafı kullanıldı.

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The Guardian, Ukrayna, Times, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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