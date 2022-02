AA'nın Ukrayna'dan servis ettiği fotoğraf dünya basınında sembol oldu - Son Dakika

AA foto muhabiri Wolfgang Schwan, Rusya'nın dün Ukrayna'nın doğusundaki Chuegev kentine düzenlediği bombardımanında yaralanan sivilleri fotoğrafladı.

Bu kareler arasında bombardımanda yaralanan öğretmen Kurilo'nun fotoğrafı dünyada geniş yankı uyandırdı.

The Guardian, The Times, The Sun, Independent ve Bild başta olmak üzere birçok uluslararası gazete, AA'nın fotoğrafını birinci sayfalarında kullandı.

The Times gazetesi AA'nın fotoğrafıyla birinci sayfasından verdiği haberinde "Avrupa için kara bir gün" başlığını kullandı.

The Guardian gazetesi AA fotoğrafıyla Rusya'nın askeri saldırısına ilişkin haberine "Putin işgal ediyor" manşetini attı.

Alman gazetesi Bild de "Putin'in kanı, Kremlin şefi Avrupa'da katliam yapıyor" başlıklı birinci sayfa haberinde AA'nın fotoğrafına yer verdi.

Bu arada başta CNN, BBC olmak üzere birçok uluslararası kanala ait haber sayfalarında da AA'nın fotoğrafı kullanıldı.

AA muhabirine söz konusu fotoğrafın çekildiği anı anlatan Schwan, ocaktan beri Ukrayna'da görev yaptığını söyledi.

Schwan, 24 Şubat'ta Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceğine dair haberler aldığında gece 02.00'ye kadar uyumadığını ve daha sonra eşyalarını toparlayıp Donetsk bölgesine doğru yola çıktığını aktardı.

Yolda ilerlerken, küçük hava üssü bulunan bir??????? kasabadan, çok uzak mesafeden siyah dumanların yükseldiğini gören Schwan ne olduğunu anlamak için bölgeye doğru yöneldiğini aktardı.

Schwan, bölgenin hava saldırılarında vurulduğunu ifade ederek, "Bölgeye varır varmaz, iki apartman arasında yaklaşık 5 metre krater vardı, hızlıca iç tarafa doğru yöneldim ve kafasında kanlarla bize doğru yürüyen Elena Kurilo ile karşılaştım." dedi.

Kurilo'nun kan kaybını durdurmak için başının sarılı olduğunu belirten Schwan, "Onunla kısaca konuştum, bildiğim kadarıyla bugün iyi, hastanede tedavi gördü." değerlendirmesinde bulundu.