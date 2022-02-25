AA'nın Ukrayna'dan servis ettiği fotoğraf dünya basınında sembol oldu - Son Dakika
Üye Girişi

AA'nın Ukrayna'dan servis ettiği fotoğraf dünya basınında sembol oldu

25.02.2022 22:33
AA'nın Ukrayna'dan servis ettiği fotoğraf dünya basınında sembol oldu

AA foto muhabiri Wolfgang Schwan, Rusya'nın dün Ukrayna'nın doğusundaki Chuegev kentine düzenlediği bombardımanında yaralanan sivilleri fotoğrafladı.

AA foto muhabiri Wolfgang Schwan, Rusya'nın dün Ukrayna'nın doğusundaki Chuegev kentine düzenlediği bombardımanında yaralanan sivilleri fotoğrafladı.

Bu kareler arasında bombardımanda yaralanan öğretmen Kurilo'nun fotoğrafı dünyada geniş yankı uyandırdı.

The Guardian, The Times, The Sun, Independent ve Bild başta olmak üzere birçok uluslararası gazete, AA'nın fotoğrafını birinci sayfalarında kullandı.

The Times gazetesi AA'nın fotoğrafıyla birinci sayfasından verdiği haberinde "Avrupa için kara bir gün" başlığını kullandı.

The Guardian gazetesi AA fotoğrafıyla Rusya'nın askeri saldırısına ilişkin haberine "Putin işgal ediyor" manşetini attı.

Alman gazetesi Bild de "Putin'in kanı, Kremlin şefi Avrupa'da katliam yapıyor" başlıklı birinci sayfa haberinde AA'nın fotoğrafına yer verdi.

Bu arada başta CNN, BBC olmak üzere birçok uluslararası kanala ait haber sayfalarında da AA'nın fotoğrafı kullanıldı.

AA muhabirine söz konusu fotoğrafın çekildiği anı anlatan Schwan, ocaktan beri Ukrayna'da görev yaptığını söyledi.

Schwan, 24 Şubat'ta Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceğine dair haberler aldığında gece 02.00'ye kadar uyumadığını ve daha sonra eşyalarını toparlayıp Donetsk bölgesine doğru yola çıktığını aktardı.

Yolda ilerlerken, küçük hava üssü bulunan bir??????? kasabadan, çok uzak mesafeden siyah dumanların yükseldiğini gören Schwan ne olduğunu anlamak için bölgeye doğru yöneldiğini aktardı.

Schwan, bölgenin hava saldırılarında vurulduğunu ifade ederek, "Bölgeye varır varmaz, iki apartman arasında yaklaşık 5 metre krater vardı, hızlıca iç tarafa doğru yöneldim ve kafasında kanlarla bize doğru yürüyen Elena Kurilo ile karşılaştım." dedi.

Kurilo'nun kan kaybını durdurmak için başının sarılı olduğunu belirten Schwan, "Onunla kısaca konuştum, bildiğim kadarıyla bugün iyi, hastanede tedavi gördü." değerlendirmesinde bulundu.

YORUMLAR
500
Ukrayna'yı işgal eden Putin: Masaya oturmaya hazırız Ukrayna'yı işgal eden Putin: Masaya oturmaya hazırız Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Ukrayna'yı işgal planımız yok, Ukrayna'nın bağımsız bir hükümeti olmasını istiyoruz! Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Ukrayna'yı işgal planımız yok, Ukrayna'nın bağımsız bir hükümeti olmasını istiyoruz!

Ukrayna, Rusya, İşgal, Bild, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AA'nın Ukrayna'dan servis ettiği fotoğraf dünya basınında sembol oldu - Son Dakika


Son Dakika
22:26 Trabzonspor, 2 farklı geriye düştüğü maçta Kayserispor'u yendi!
21:59 Ukrayna işgalinden sonra Rusya'dan Finlandiya ve İsveç'e uyarı: NATO'ya katılırlarsa sonuçları olur
21:47 Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna'daki Türklerin durumuyla ilgili açıklama yaptı: Tahliyelerine başladık
21:41 Rus tenisçi Rublev, maç sonunda "savaşa hayır" mesajı verdi!
21:28 Son Dakika: Avrupa Birliği, Putin ve Dışişleri Bakanı Lavrov'u yaptırım listesine aldığını açıkladı
21:16 "Korkak değilim, gitmiyorum" açıklaması yapan Lucescu, Ukrayna'dan ayrıldı: Saatlerdir yoldayım
21:08 Zelenski, kaldığı sığınaktan katıldığı olağanüstü toplantıda AB liderlerine veda etti: Beni devlet başkanı olarak son görüşünüz olabilir
20:51 Zelenskiy, "Ülkeden kaçtı" iddialarına cevap verdi: Buradayız, Kiev'deyiz. Ukrayna'yı savunuyoruz
20:43 Kremlin Sözcüsü Peskov'un kızının sosyal medya paylaşımı Rusya'yı salladı!
20:36 Son Dakika: Erdoğan'ın da katılım sağladığı NATO Zirvesi'nden ilk açıklama! Bölgeye takviye güç gönderilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2022 22:40:32. #1.12#
SON DAKİKA: AA'nın Ukrayna'dan servis ettiği fotoğraf dünya basınında sembol oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement