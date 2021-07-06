AA'nın yabancı gazetecilere yönelik "Kriz Bölgelerinde Habercilik Eğitimi" başladı - Son Dakika

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Anadolu Ajansı (AA) iş birliğinde, TİKA'nın Muhabir Eğitim Programı (MEP) kapsamında yabancı medya mensuplarına yönelik düzenlenen "Kriz Bölgelerinde Habercilik Eğitimi" başladı.

Çevrimiçi olarak düzenlenen programın açılışında konuşan AA Haber Akademisi Direktörü Bora Bayraktar, uzun yıllar sahada habercilik yapan bir gazeteci olduğunu belirterek, kriz bölgelerinde görev yapmanın oldukça sıkıntılı ve zor bir süreç olduğunu dile getirdi.

Kriz bölgelerine göreve giden bir muhabirin insan psikolojisi, hayatta kalma yöntemleri ya da bölgenin siyasi durumu gibi birçok gerçeğin farkında olması gerektiğini aktaran Bayraktar, eğitim programının katılımcılara birçok noktada katkı sağlayacağına inandığını vurguladı.

TİKA Dış İlişkiler ve Ortaklıklar Dairesi Başkanı Uğur Tanyeli de konuşmasında TİKA-AA iş birliğinde 2017'den bu yana 587'si çevrim içi 858 gazeteciye medya eğitimleri düzenlediklerini belirtti.

Krizlerin yapısının ve büyüklüğünün değişmesiyle birlikte bütün dünyayı etkileyen büyük krizlerin ortaya çıktığını aktaran Tanyeli, bu durumun gazetecilerin sorumluluğunu ve önemini oldukça artırdığını aktardı.

Programa 111 yabancı gazeteci katılacak

Afganistan, Arnavutluk, Bosna Hersek, Cezayir, Filipinler, Filistin, Gambiya, Gürcistan, Hırvatistan, Karadağ, Kırgızistan, Namibya, Nijer, Sırbistan, Sudan, Somali, Tunus ve Ürdün'den 111 medya mensubunun katıldığı eğitim programı 3 gün sürecek.

"Kriz Bölgelerinde Yerel Kaynaklar", "Medya ve Algı Yönetimi (Fact-Checking)", "Kriz Bölgelerinde Haber Dili", "Habercilikte Kriz Yönetimi" ve "Riskli Bölgelerde Habercilik" gibi derslerin yer aldığı eğitim programında, AA'nın kriz bölgelerinde görev yapan uzman muhabirleri ders verecek.

Eğitim dilinin Türkçe olduğu programda katılımcılara gazeteciler için İngilizce ve Farsça simultane çeviri yapılacak.