Karadağ Meclis Başkan Yardımcısı Ervin İbrahimoviç, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
İbrahimoviç, spor kategorisinde Muhammed Said'a ait Suriye'nin Halep ilinde Beşşar Esed rejiminin saldırılarında hasar gören yıkık binada boks antrenörlüğü yapan Ahmet Devvar'ın ve eğittiği gençlerin görüldüğü "Savaşın yıkamadığı hayaller" başlıklı fotoğrafa oy verdi.
Ervin İbrahimoviç, yaşam kategorisinde Suriye'nin İdlib ilinde Esed rejiminin yerinden ettiği sivillerin kaldığı çadır kamplarında yaşayan çocuğun görüldüğü "İdlib'deki kamplarda zorlu yaşam" başlıklı fotoğrafı seçti.
İbrahimoviç, haber kategorisinde de İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da 10 yaşındaki Filistinli İsmail En-Niççbir'i gözaltına aldığı anı gösteren, Amer Shallodi'nin "Orantısız güç" başlıklı fotoğrafını oyladı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' Karadağ'da oylandı - Son Dakika