Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması

İYİ Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu, Anadolu Ajansının (AA) her yıl düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu, Anadolu Ajansının (AA) her yıl düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.



Ağıralioğlu, haber kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "Kaşıkçı Cinayeti", yaşam kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali dede ve kedisi", spor kategorisinde de Elif Öztürk'ün "Pehlivanlar" fotoğrafına oy verdi.



Fotoğrafları ineceleyen Ağıralioğlu, AA'nın başarılı çalışmalar yaptığını belirterek, "Anadolu Ajansı bu yarışma ile geçmişte unutulan nice güzellikleri dondurarak hafızalarımızda tekrar yer bulmasına vesile oldu. Bize bu imkanı veren AA'ya müteşekkiriz." dedi.

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