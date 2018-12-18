Son Dakika Haberleri: Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması

Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması

3 saat önce

İYİ Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu, Anadolu Ajansının (AA) her yıl düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Aa'nın
İYİ Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu, Anadolu Ajansının (AA) her yıl düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Ağıralioğlu, haber kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "Kaşıkçı Cinayeti", yaşam kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali dede ve kedisi", spor kategorisinde de Elif Öztürk'ün "Pehlivanlar" fotoğrafına oy verdi.

Fotoğrafları ineceleyen Ağıralioğlu, AA'nın başarılı çalışmalar yaptığını belirterek, "Anadolu Ajansı bu yarışma ile geçmişte unutulan nice güzellikleri dondurarak hafızalarımızda tekrar yer bulmasına vesile oldu. Bize bu imkanı veren AA'ya müteşekkiriz." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 03:07 Kaynak: AA

Emrah, İlhami Çetin, Yavuz Ağıralioğlu, İYİ Parti, Güncel
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