Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.



AA foto muhabirlerinin ve muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Sarıfakıoğulları, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde 3 fotoğraf için oy kullandı.



Harun Sarıfakıoğulları, haber kategorisinde Kayhan Özer'in "Seçim Zaferi", yaşam kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "İstanbul'da Dolunay", spor kategorisinde ise Burak Akbulut'un "Karatenin Sultanları" başlıklı fotoğraflara oy verdi.



Vali Sarıfakıoğulları, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm fotoğrafların her yıl olduğu gibi bu yıl da birbirinden güzel olduğunu söyledi.



Fotoğrafların güzel enstantaneler içerdiğini ifade eden Sarıfakıoğulları, "Duygusal fotoğraflar var, yine ülkemizin doğal güzelliklerini, kültürel özelliklerini ön plana çıkaran fotoğraflar var. Burada emeği geçen herkese çok teşekkür etmek istiyorum." dedi.



Vali Sarıfakıoğulları, Anadolu Ajansının kamuoyunun haber alması adına çok önemli bir misyonu yerine getirdiğini belirterek, bu sebeple Anadolu Ajansının tüm çalışanlarına başarılar diledi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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