Son Dakika Haberleri: Aa'nın "Yılın Fotoğrafları Oylaması

Aa'nın "Yılın Fotoğrafları Oylaması

2 saat önce

15 Temmuz gazisi Metin Bağ, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasında 3 fotoğrafa oy verdi.

Aa'nın
15 Temmuz gazisi Metin Bağ, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasında 3 fotoğrafa oy verdi.

FETÖ'nün hain darbe girişimi sırasında Taksim Meydanı'nda direnen vatandaşlar arasında yer alan ve açılan ateş sonucu ayaklarından yaralanan Samsunlu Metin Bağ, AA foto muhabiri ve muhabirlerinin dünyanın dört bir yanından çektikleri fotoğraf seçkisi hakkında bilgi aldı.

Haber kategorisinde seçimini Özkan Bilgin'in Mehmetçik'in iftar sofrasının görüntülediği "Mehmetçik'ten ilk iftar" adlı fotoğraftan yana kullanan Bağ, yaşam kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali dede ve kedisi", Ömer Ürer'in "Hüzünlü güz vedası", spor kategorisinde ise Ali İhsan Öztürk'ün "Atlı savaş oyunu" ile Burak Akbulut'un "Karatenin sultanları" başlıklı fotoğraflara oy verdi.

Bağ, fotoğrafları seçmekte zorlandığını ifade ederek, "Her biri birbirinden güzel ve özel fotoğraflar. Birçoğu o anı yakalamış fotoğraflar. Fotoğraflar arasında seçim yapmak gerçekten çok zor. Anadolu Ajansı haber demek. Anadolu Ajansının habercilik anlayışı her zaman takdir ediliyor. Emeklerinden dolayı tüm çalışanlara teşekkür ediyorum." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 03:42 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



FETÖ'cü Darbeciler Rehin Aldıkları Askerleri Canlı Kalkan Yapmış Sincan Cezaevi Önünde Dehşet! Gazi ve Avukatlara Otobüs Çarptı

Zekai Aksakallı, 15 Temmuz'da Darbecilerin Elinden Böyle Kurtuldu Son Dakika! Birleşmiş Milletler, Türkiye, İran ve Rusya, Suriye'de Yeni Anayasa Yazılması Konusunda Uzlaştı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2018 18:32:35. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aa'nın "Yılın Fotoğrafları Oylaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]