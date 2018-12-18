Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak 3 fotoğraf için oy kullandı.

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak 3 fotoğraf için oy kullandı.



Fotoğrafları tek tek inceleyen Doruk, haber kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Gazze'de Türk Bayrağı", yaşam kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali Dede ve kedisi", spor kategorisinde ise Burak Akbulut'un "Karatenin sultanları" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.



Oylama sonrası fotoğraflara ilişkin değerlendirmede bulunan Vali Doruk, bu fotoğrafların habercilik anlamında Türkiye'nin en güvenilir kuruluşu olan Anadolu Ajansının sadece Türkiye'de değil, dünyanın her yerinde çok güzel işlere imza attığının göstergesi olduğunu söyledi.



Oylamada yer alan her fotoğrafın emek isteyen, birbirinden değerli fotoğraf kareleri olduğunu belirten Doruk, AA ve çalışanlarını tebrik etti.



"Gazze'de Türk Bayrağı" fotoğrafının Türkiye'nin dünyada geldiği noktayı göstermek adına çok özel bir fotoğraf karesi olduğunu vurgulayan Yılmaz Doruk, "Ali Dede ve kedisi" fotoğrafını da bu milletin duygusallığını ve merhametini anlatan, yaşamın içinden bir fotoğraf olması adına çok beğendiğini ifade etti.



Doruk, Türk sporcusunun başarısını tüm dünyaya gösterdiği içinde spor kategorisinde "Karatenin sultanları" fotoğrafını seçtiğini de sözlerine ekledi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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