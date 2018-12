Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması

SİNOP/ Sinop Valisi Köksal Şakalar ve Kastamonu Valisi Yaşar Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.AA foto muhabirlerinin ve muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Sinop Valisi Şakalar, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde 3 fotoğraf için oy kullandı.Vali Şakalar, haber kategorisinde Ali Jadallah'ın "Direnişe 'engel' yok", yaşam kategorisinde İlhami Çetin 'in "Ali dede ve kedisi", spor kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Ata sporu" başlıklı fotoğraflara oy verdi.Vali Köksal Şakalar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, AA çalışanlarını ortaya koydukları güzel eserlerden ötürü kutlayarak, "Her yıl olduğu gibi güzel ve anlamlı bir çalışma olmuş. Emeği geçenleri kutluyorum." dedi.Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz ise tek kategori de oy kullanarak tercihini Semih Yüksel 'in "Yeşil yol" başlıklı fotoğrafından yana yaptı.