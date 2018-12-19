Son Dakika Haberleri: Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması

Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması

2 saat önce

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, 3 fotoğraf için oy kullandı.

Aa'nın
AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, 3 fotoğraf için oy kullandı.

AA foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğraflar hakkında bilgi alan Şahin, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oylamaya sunulan fotoğrafları inceledi.

Fatih Şahin, haber kategorisinde, Emrah Yorulmaz'ın "Kaşıkçı cinayeti" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Yaşam kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "Boğaz'ın şimşekleri" fotoğrafını seçen Şahin, spor kategorisinde ise oyunu Ali İhsan Öztürk'ün "Atlı savaş oyunu" başlıklı fotoğraftan yana kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 04:29 Kaynak: AA

Emrah, Fatih Şahin, Politika
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