Son Dakika Haberleri: Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması

Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması

1 saat önce

Manisa Valisi Ahmet Deniz, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak 4 fotoğraf seçti.

Aa'nın
Manisa Valisi Ahmet Deniz, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak 4 fotoğraf seçti.

Deniz, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Özkan Bilgin'in "Mehmetçik'ten ilk iftar", yaşam kategorisinde Burak Milli'nin "Dolunay ve yerli İHA" fotoğraflarına oy veren Deniz, spor kategorisinde ise tercihini Burak Akbulut'un "Karatenin sultanları" ve Ali Atmaca'nın "Ata sporu" başlıklı fotoğraflarından yana kullandı.

Vali Deniz, fotoğraflar arasında seçim yapmakta zorlandığını belirterek, "Gerçekten birbirinden güzel fotoğraflar var ve çok emek verilmiş. Ben de fotoğrafçılıkla uğraştığım için böyle kareler yakalamak için çok zaman harcanması gerektiğini biliyorum." dedi.

Fotoğrafları çeken AA muhabirleri ve foto muhabirlerini tebrik eden Deniz, "Kimi savaş ortamında kimi zorlu coğrafyalarda çekilmiş fotoğraflar. Anadolu Ajansı her yerde güzel işler yapıyor. Seçerken biraz zorlandık ama seçmek zorundaydık." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 04:40 Kaynak: AA

Özkan Bilgin, Burak Akbulut, Manisa, Güncel
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