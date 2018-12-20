Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması

Kastamonu Gazeteciler Cemiyeti
Başkanı Erkan Yılmaz, Anadolu Ajansı
(AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Yılmaz, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin Türkiye
ve dünya gündemine ilişkin fotoğrafları arasından seçilen ve oylamaya sunulan fotoğraflar hakkında bilgi aldı.
Fotoğrafları inceleyen Yılmaz, haber kategorisinde Elif Öztürk'ün "Kahraman İtfaiyeci", yaşam kategorisinde Semih Yüksel
'in "Yeşil Yol" ve spor kategorisinde Burak Akbulut
'un "Karatenin Sultanları" isimli fotoğraflarına oy verdi.
Yılmaz, Anadolu Ajansı'nın yaptığı yılın fotoğrafları oylamasının artık geleneksel hale geldiğini söyledi.
Oylamaya sunulan fotoğraflarının hepsinin birbirinden güzel ve anlamlı olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Bu güzel karelere imza atan muhabir arkadaşlarımızı kutluyorum. Kastamonu'dan Semih Yüksel'in bir fotoğrafı da oylamada yer alıyor. Kastamonu'nun güzelliklerinin yer aldığı bir fotoğrafın oylamada yer alması bizleri gururlandırdı." dedi.