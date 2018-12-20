Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması
40 dakika önce
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Aygün, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinden oluşan "Yılın Fotoğrafları"nı oyladı.
Prof. Dr. Aygün, "haber" kategorisindeki tercihini Emin Sansar
'ın "Burseya Dağı'na Türk Bayrağı" fotoğrafından yana kullandı. Aygün, Türk Silahlı Kuvvetlerinin barış ve huzuru tesis etmek için yürüttüğü mücadelenin önemine işaret etti.
"Yaşam" kategorisinde İlhami Çetin
'in "Ali Dede
ve Kedisi" isimli fotoğrafını tercih eden Aygün, spor kategorisinde ise Ali İhsan Öztürk
'ün "Atlı Savaş Oyunu" adlı fotoğrafına oy verdi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 01:17 Kaynak: AA
Esra Erol Yardım Çağrısında Bulundu, 10 Dakika İçerisinde 500 Bin TL Bağış Toplandı
Hollanda'da 16 Yaşındaki Türk Kızı, Okulunun Önünde Silahla Vurularak Öldürüldü
1 Ton Patlayıcıyla Rekora Hazırlanıyor
Eurocup'ta 3 Türk Takımı da Erken Havlu Attı