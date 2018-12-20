Son Dakika Haberleri: Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması

Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması

40 dakika önce

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Aa'nın
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Aygün, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinden oluşan "Yılın Fotoğrafları"nı oyladı.

Prof. Dr. Aygün, "haber" kategorisindeki tercihini Emin Sansar'ın "Burseya Dağı'na Türk Bayrağı" fotoğrafından yana kullandı. Aygün, Türk Silahlı Kuvvetlerinin barış ve huzuru tesis etmek için yürüttüğü mücadelenin önemine işaret etti.

"Yaşam" kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali Dede ve Kedisi" isimli fotoğrafını tercih eden Aygün, spor kategorisinde ise Ali İhsan Öztürk'ün "Atlı Savaş Oyunu" adlı fotoğrafına oy verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 01:17 Kaynak: AA

halis aygün, Güncel
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