Son Dakika Haberleri: Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması

Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması

29 dakika önce

Dünya şampiyonu milli atlet Ramil Guliyev, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Aa'nın
Dünya şampiyonu milli atlet Ramil Guliyev, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.


Oylamada yer alan fotoğrafları inceleyen Guliyev, haber kategorisinde Elif Öztürk'ün "Kahraman itfaiyeci", yaşam kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali dede ve kedisi" ve spor kategorisinde Abdülhamid Hoşbaş'ın "Ramil altına koştu" fotoğraflarına oy verdi.

Guliyev, yarışmada çok güzel fotoğrafların bulunduğunu, güzel bir seçki yapıldığını ifade etti.


Fotoğrafların çok büyük emekler verilerek, zor ortamlarda çekildiğinin belli olduğunu anlatan Guliyev, "Fotoğraflar arasında seçim yapmak zordu. Spor kategorisinde benim sevinç fotoğrafıma oy verdim. Gerçekten o anın yakalanması adına çok profesyonel ve güzel bir fotoğraf olmuş. " diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 01:25 Kaynak: AA

İlhami Çetin, Ramil Guliyev, Güncel
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