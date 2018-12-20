Son Dakika Haberleri: Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması

Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması

13 saat önce

Bartın Valisi Sinan Güner, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Aa'nın
Bartın Valisi Sinan Güner, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Güner, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde 3 fotoğraf için oy kullandı.

Güner, "haber" kategorisinde tercihini Ali Jadallah'ın "Direnişe 'engel' yok" isimli fotoğrafından yana kullanırken, "yaşam" kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali Dede ve kedisi", "spor" kategorisinde ise Abdülhamit Hoşbaş'ın "Ramil altına koştu" isimli fotoğrafına oy verdi.

Vali Güner, tüm fotoğrafların her yıl olduğu gibi bu yıl da birbirinden güzel olduğunu ve kendisinin de seçim yapmakta zorlandığını söyledi.

Fotoğrafların her birinin değerli, kaliteli ve önemli hikayeleri anlatan eserler olduğunu ifade eden Güner, "Ben de memnuniyetle oylamaya katıldım. Hepsi birbirinden güzel fotoğraflar. Anadolu Ajansı'nın, böylesine anlamlı fotoğrafları kamuoyunun ilgisine sunmasını da takdir ediyorum. Burada emeği geçen herkese çok teşekkür etmek istiyorum." diye konuştu.

Güner, AA'nın, kamuoyunun haber alması adına çok önemli bir misyonu yerine getirdiğini belirterek, tüm çalışanlarına başarılar diledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 05:47 Kaynak: AA

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