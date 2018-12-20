Son Dakika Haberleri: Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması

Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması

11 saat önce

Sinema yazarı, aynı zamanda Malatya Uluslararası Film Festivali Direktörü Suat Köçer, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Aa'nın
Sinema yazarı, aynı zamanda Malatya Uluslararası Film Festivali Direktörü Suat Köçer, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek bilgi alan Köçer, "Haber" kategorisinde All Jadallah'ın çektiği İsrail sınırında toplanan Filistinlilerin "Hazırlık ve Uyarı Cuması" adı altındaki gösteride engelli bir Filistinlinin yer aldığı "Direnişe 'Engel' Yok" başlıklı fotoğrafa oy verdi. Köçer, direnişin önünde hiçbir zaman, hiçbir engelin olmayacağını söyledi.

"Yaşam" kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın " İstanbul'da Dolunay" başlıklı fotoğrafını seçen Köçer, fotoğrafın hem doğallık hem de mimarlık açıdan bir maneviyatı anlattığını ifade etti.

Suat Köçer, "Spor" kategorisinde ise Burak Akbulut'un fotoğrafladığı "Karatenin Sultanları"nı "çok iyi bir an yakalanmış" yorumunda bulunarak oyladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 07:28 Kaynak: AA

Malatya, Anadolu Ajansı, Suat Köçer, Kültür Sanat
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