Son Dakika Haberleri: Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması

Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması

4 saat önce

Kırşehir İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ferhat Kuran, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında oy kullandı.

Aa'nın
Kırşehir İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ferhat Kuran, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında oy kullandı.

Emniyet Müdürü Akyüz, AA foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek bilgi aldı.

Haber kategorisinde Ali Jadallah'ın "Direnişe engel yok" fotoğrafını tercih eden Akyüz, fotoğrafın mücadele örneği olduğunu ifade ederek, çekimi yapan foto muhabirini tebrik etti.

İl Jandarma Komutanı Kuran da, oyunu Özkan Bilgin'in "Mehmetçikten ilk iftar" fotoğrafı için kullanarak, Hakkari'nin Irak sınırındaki askerlerin zor şartlara rağmen vatan savunmasını başarıyla sürdürdüğünü ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 03:56 Kaynak: AA

Kırşehir, Kuran-ı Kerim, Jandarma, Güncel
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