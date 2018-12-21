Son Dakika Haberleri: Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması

Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması

3 saat önce

Bilecik Vali Vekili Mehmet Taşdöğen, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasında yer aldı.

Aa'nın
Bilecik Vali Vekili Mehmet Taşdöğen, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasında yer aldı.

Vali Vekili Taşdöğen, makamında AA'nın "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oylamaya sunulan fotoğraflarını inceledi.


Bunlar arasından 3 fotoğraf seçen Taşdöğen, haber kategorisinde Elif Öztürk'ün "Kahraman iftaiyeci", yaşamda Yahya Sezgin'in "Bir avuç arı", sporda ise Mustafa Kamacı'nın "Bayraklarla Tur 2018" adlı çalışmasına oy verdi.


Taşdöğen, AA'nın hem sorumluluk duygusu hem de haber kalitesiyle önderlik yapan bir kuruluş olduğunu vurgulayarak, "Anadolu Ajansı, ülke menfaatlerini düşünerek, sorumluluk duygusuyla habercilik yapmaktadır. Hem habercilik hem de sorumluluk duygularını yerine getiren kuruluşumuzdur." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 04:53 Kaynak: AA

Mustafa Kamacı, Bilecik, Anadolu Ajansı, Güncel
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