Son Dakika Haberleri: Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması

Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması

10 saat önce

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Aa'nın
Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Seymenoğlu, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde 3 fotoğraf için oy kullandı.

Seymenoğlu, "haber" kategorisinde tercihini Ali Atmaca'nın "Yemin" isimli fotoğrafından yana kullanırken, "yaşam" kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali Dede ve kedisi", "spor" kategorisinde ise Burak Akbulut'un "Karatenin sultanları" isimli fotoğrafına oy verdi.

Vali Seymenoğlu, AA'nın haberciliğin yanı sıra kamu kurum ve kuruluşların yaptığı hizmetleri vatandaşlara ulaştırmada da önemli görev üstlendiğini söyledi.

AA'nın kendileri için özel ve önemli olduğunu vurgulayan Seymenoğlu,"Bizler AA aracılığıyla hizmet ettiğimiz vatandaşlarımıza kendimizi anlatma ve yaptığımız işleri onlara duyurma fırsatını yakalıyoruz. Geçmişte olduğu gibi bugün ve bundan sonra da vatandaşlarımızı bilgilendirmek için AA'yı her fırsatta çalışmalarımıza ortak edeceğiz." diye konuştu.

Seymenoğlu, önemli çalışmalara imza attığını belirttiği AA çalışanlarına başarı dileğinde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 07:31 Kaynak: AA

Anadolu Ajansı, Ömer Seymenoğlu, Isparta, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



"Binali Yıldırım Yargılansın" Diye Savcılığa Başvuran Vatandaş 11 Ay 20 Gün Hapse Çarptırıldı Sel Sularına Kapılan Çocuk, Yürekleri Ağza Getirdi

Yaşlı Adam, Köye İnen Aç Kurtları Bastonuyla Kovaladı Aç Kalan Kurt Sürüsü Köye İndi Atlara Saldırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2018 06:28:43. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]