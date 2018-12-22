Son Dakika Haberleri: Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması

Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması

4 saat önce

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Aa'nın
Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Yıldırım, seçkide yer alan AA muhabirlerinin ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceledi.

Vali Yıldırım, "haber" kategorisinde Mustafa Hassona'nın " Gazze'de Türk bayrağı" fotoğrafını oyladı.

Yıldırım, "yaşam" kategorisinde, Soner Kılınç'ın "Göktaşı Yağmuru" başlıklı fotoğrafına oy verirken "spor" kategorisinde ise tercihini Ali İhsan Öztürk'ün "Atlı savaş oyunu" başlıklı fotoğrafından yana kullandı.

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" yarışmasını beğendiğini aktaran Yıldırım, "Anadolu Ajansı'nın her yıl düzenlemiş olduğu, dünyanın ve Türkiye'nin farklı bölgelerinde çekilen karelerin yer aldığı ve bu fotoğrafların 'en iyilerinin' seçildiği oylama çok güzel. AA güzel ve etkili fotoğraflarla olayları insanlara aktarıyor." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 10:43 Kaynak: AA

Gazze, Aziz Yıldırım, Tekirdağ, Anadolu Ajansı, Güncel
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