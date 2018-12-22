Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.



Yıldırım, seçkideki AA foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki birer fotoğrafa oy verdi.



Vali Yıldırım, "haber" kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Gazze'de Türk bayrağı" fotoğrafını oyladı.



Yıldırım, "yaşam" kategorisinde; Soner Kılınç'ın "Göktaşı Yağmuru" fotoğrafına oy verirken, "spor" kategorisinde ise oyunu Ali İhsan Öztürk'ün "Atlı savaş oyunu" başlıklı fotoğrafından yana kullandı.



AA'nın "Yılın Fotoğrafları" yarışmasını beğendiğini aktaran Yıldırım, "Anadolu Ajansı'nın her yıl düzenlemiş olduğu, dünyanın ve Türkiye'nin farklı bölgelerinde çekilen fotoğraf karelerinin yer aldığı ve bu fotoğrafların 'en iyilerinin' seçildiği oylama çok güzel. Anadolu Ajansı güzel ve etkili fotoğraflarla olayları insanlara aktarıyor." dedi.

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