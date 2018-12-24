Son Dakika Haberleri: Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması

Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması

2 saat önce

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Aa'nın
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Uluçay, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde 3 fotoğraf için oy kullandı.

Meclis Başkanı Uluçay, "haber" kategorisinde tercihini Elif Öztürk'ün "Kahraman İtfaiyeci" isimli fotoğrafından yana kullanırken, "yaşam" kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali Dede ve kedisi", "spor" kategorisinde ise Andreas Gebert'in "Kıran Kırana" isimli fotoğrafına oy verdi.

"AA önemli işlere imza attı"

Uluçay, AA'nın hem yurt dışında hem de yurt içinde önemli işlere imza attığını belirterek, fotoğrafların her kategoride içeriğini dışarıya çok net olarak verdiğini söyledi.

Normalde insan gözünün görüp geçtiği olayları AA foto muhabirlerinin başarıyla yakaladığını dile getiren Uluçay, AA'nın hem dünya çapında hem de KKTC'de yaygın ağa sahip olmasından dolayı çalışmalarını desteklediğini vurguladı.

Uluçay ayrıca, ajans çalışanlarını başarılı çalışmaları için kutladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 11:54 Kaynak: AA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



MasterChef Yarışmasının Birincisi Belli Oldu Kanada'da Evsizlere Pizza Dağıtan Türk Gönüllere Taht Kurdu!

Son Dakika! Metin Akpınar ve Müjdat Gezen Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı Yeni Yılda Cepten İnternet Paylaşımı Ücretli Olacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2018 14:26:52. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]