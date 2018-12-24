Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması

Kırklareli
Milli Eğitim Müdür Vekili Cahit Akın, Anadolu Ajansı
(AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Akın, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde 3 fotoğraf için oy kullandı.
Akın, "haber" kategorisinde tercihini Mustafa Hassona'nın " Gazze
'ye hava saldırısı" isimli fotoğrafından yana kullanırken, "yaşam" kategorisinde İlhami Çetin
'in "Ali Dede
ve kedisi", "spor" kategorisinde ise Burak Akbulut
'un "Karatenin sultanları" isimli fotoğrafına oy verdi.
Akın, Anadolu Ajansı'nın fotoğraf oylamasına katılmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.
Anadolu Ajansı'nın çalışmalarını yakından takip ettiklerini ifade eden Akın, fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu aktardı.