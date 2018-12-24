Son Dakika Haberleri: Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması

Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması

57 dakika önce

Tekirdağ Hayrabolu ilçesinin meşhur "Çerkezmüsellim köftesi"nin işletme sahibi Mahmut Yalçın, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Aa'nın
Tekirdağ Hayrabolu ilçesinin meşhur "Çerkezmüsellim köftesi"nin işletme sahibi Mahmut Yalçın, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.


Yalçın, AA tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylaması için seçkideki AA foto muhabiri ve muhabirlerinin, yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflara oy verdi.


Köfteci Yalçın, yarışmada "haber" kategorisinde Emin Sancar'ın "Burseya Dağı'na Türk Bayrağı", "yaşam" kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın " İstanbul'da Dolunay" ve "spor" kategorisinde Burak Akbulut'un "Karatenin ustaları" isimli fotoğraflarına oy verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 02:54 Kaynak: AA

Hayrabolu, Tekirdağ, Anadolu Ajansı, Çerkezmüsellim, Güncel
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