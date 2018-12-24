Son Dakika Haberleri: Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması

Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması

1 saat önce

Güney Kore'nin Ankara Büyükelçiliğine bağlı Kore Kültür Merkezi Müdürü Cho Dong-woo, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Aa'nın
Güney Kore'nin Ankara Büyükelçiliğine bağlı Kore Kültür Merkezi Müdürü Cho Dong-woo, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Cho, diplomasi muhabirleriyle bir araya geldiği toplantıda AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek bilgi aldı.

Ardından "Haber", "Yaşam" ve "Spor" kategorilerinden oluşan "Yılın Fotoğrafları"nı oylayan Cho, "Haber" kategorisindeki tercihini Ali Atmaca'nın "Yemin" adlı fotoğrafından yana kullandı.

"Yaşam" kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın " İstanbul'da Dolunay" fotoğrafına oy veren Cho, "Spor" kategorisinde de Burak Akbulut'un "Karatenin Sultanları" isimli fotoğrafını tercih etti.

Cho, fotoğraf tercihleri için "güzel kareler" övgüsünde bulunarak "Anadolu Ajansı foto muhabirlerinin çektiği karelerin hepsi güzel. Beğenerek tercihte bulundum." ifadesini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 04:16 Kaynak: AA

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