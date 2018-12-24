Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması

Antalya
Valisi Münir Karaloğlu
, Isparta
Valisi Ömer Seymenoğlu
, Muğla
Valisi Esengül Civelek
ve Burdur
Valisi Hasan Şıldak
, Anadolu Ajansı
'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Karaloğlu, Seymenoğlu, Civelek ve Şıldak, AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde 3 fotoğraf için oy kullandı. Vali Karaloğlu
, haber kategorisinde Ali Jadallah'ın "Direnişe 'Engel' Yok", yaşam kategorisinde Ömer Ürer'in "Hüzünlü Güz Vedası", spor kategorisinde ise Ali İhsan Öztürk
'ün "Atlı Savaş Oyunu" adlı fotoğraflarına oy verdi.
AA'nın fotoğraf oylamasının artık geleneksel olduğunu belirten Karaloğlu, "Belki fotoğraf karesi olarak görüyoruz ama onun arkasında çok ciddi emek var. Gazetecilik kolay iş değil. Anadolu Ajansını kutluyorum." dedi.
Isparta
Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu da "haber" kategorisinde tercihini Ali Atmaca'nın "Yemin" isimli fotoğrafından yana kullanırken, "yaşam" kategorisinde İlhami Çetin
'in "Ali Dede
ve Kedisi", "spor" kategorisinde ise Burak Akbulut
'un "Karatenin Sultanları" isimli fotoğrafına oy verdi.
Vali Seymenoğlu, AA'nın haberciliğin yanı sıra kamu kurum ve kuruluşların yaptığı hizmetleri vatandaşlara ulaştırmada da önemli görev üstlendiğini belirtti.
AA çalışanlarına başarılar dileğen Seymenoğlu, vatandaşları bilgilendirmek için AA'yı her fırsatta çalışmalara ortak edeceklerini kaydetti.
Muğla
Muğla Valisi Esengül Civelek de haber kategorisinde Emin Sansar
'ın "Burse'ya Dağına Türk Bayrağı", yaşam kategorisinde Sezgin Pancar'ın "Türk Yıldızları", spor kategorisinde ise Mustafa Kamacı
'nın "Bayraklarla TUR 2018" fotoğrafına oy verdi.
Fotoğrafları inceleyen Civelek, AA foto muhabirleri ve muhabirlerince çekilen fotoğrafların birbirinden değerli kareler olduğunu ifade etti. Oy verirken zorlandığını dile getiren Civelek, "Ajans foto muhabirleri çok önemli enstantaneleri yakalamış, tarihe tanıklık etmiş. Çalışanları tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
Burdur
Burdur Valisi Hasan Şıldak, haber kategorisinde Mustafa Hassona'nın " Gazze
'de Türk Bayrağı", yaşam kategorisinde Sercan Küçükşahin'in "Tarihin İçinde Yüzme Keyfi", spor kategorisinde ise Serhat Zafer'in "Atlı Akrobat" adlı fotoğrafları tercih etti.
AA'nın klasik bir haber ajansı ölçeğinin dışında çalışmalar yürüttüğünü söyleyen Şıldak, Gazze Şeridi
'nde İsrail
askerlerinin müdahalesi sonucu yaralanan ve elinde Türk bayrağı taşıyan bir Filistinli'nin sağlık ekipleri tarafından bölgeden uzaklaştırılmasını anlatan "Gazze'de Türk Bayrağı" fotoğrafının kendisini çok etkilediğini vurguladı.