Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması

Tokat'ın Zile ilçesinde eğitim gören liseli semazenler, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Tokat'ın Zile ilçesinde eğitim gören liseli semazenler, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.



Zile Anadolu İmam Hatip Lisesinde oluşturulan "Genç Mevlevi Semazen Grubu"nda yer alan öğrencilerden Mikail Akbaş, İbrahim Erdoğan, Bilal Aydoğdu ve Hüseyin Yiğit, AA foto muhabirlerinin Türkiye ve dünya gündemine ilişkin fotoğrafları arasından seçilen eserler hakkında bilgi aldı.



Liseli semazenler, tercihini haber kategorisinde Kayhan Özer'in "Seçim zaferi", yaşam kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali dede ve kedisi", spor kategorisinde de Serhat Zafer'in "Atlı akrobat" fotoğraflarından yana kullandı.

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