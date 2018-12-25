Son Dakika Haberleri: Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması

Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması

6 dakika önce

Tokat'ın Zile ilçesinde eğitim gören liseli semazenler, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Aa'nın
Tokat'ın Zile ilçesinde eğitim gören liseli semazenler, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Zile Anadolu İmam Hatip Lisesinde oluşturulan "Genç Mevlevi Semazen Grubu"nda yer alan öğrencilerden Mikail Akbaş, İbrahim Erdoğan, Bilal Aydoğdu ve Hüseyin Yiğit, AA foto muhabirlerinin Türkiye ve dünya gündemine ilişkin fotoğrafları arasından seçilen eserler hakkında bilgi aldı.

Liseli semazenler, tercihini haber kategorisinde Kayhan Özer'in "Seçim zaferi", yaşam kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali dede ve kedisi", spor kategorisinde de Serhat Zafer'in "Atlı akrobat" fotoğraflarından yana kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 10:46 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Platonik Aşkı, Genç Kadına Sokak Ortasında Dehşeti Yaşattı Yılda Tam 16 Ton Mantar Üretiyor! 'Genç Çiftçi' Projesiyle Hayatı Değişti

Galatasaray, Genç Oyuncularının Sözleşmelerini Uzattı Antalyasporlu Fehmi Koç, Süper Ligin En Genç Oyuncusu Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2018 10:52:42. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]