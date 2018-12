Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması

GAZİANTEP/MALATYA/ŞANLIURFA/ Gaziantep Valisi Davut Gül, Malatya Valisi Aydın Baruş, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ve Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Gaziantep Valisi Davut Gül, yarışmadaki eserleri inceleyerek haber kategorisinde Bestami Bodruk'un "Artuklu Hamamı'nın yolculuğu" başlıklı fotoğrafına oy verdi.



Yaşam kategorisinde seçimini İlhami Çetin'in "Ali Dede ve kedisi" fotoğrafından yana kullanan Gül, spor kategorisinde de Serhat Zafer'in imzasını taşıyan "Atlı akrobasi" fotoğrafını oyladı.



Vali Gül, yaptığı açıklamada, AA'nın, Türkiye'de olduğu gibi dünyada da muhabirleri aracılığıyla tarihe not düşecek işler ortaya çıkardığını anlatarak, "Fotoğraf seçmek gerçekten çok zordu. Her bir fotoğraf birbirinden güzel ve kıymetli. Emeği geçen muhabirlere teşekkür ediyorum. Merakla hangi fotoğrafın seçileceğini bekliyoruz." dedi.



Gül, 2019 yılı için de temennide bulunarak, "Anadolu Ajansı 2019 yılı içerisinde de çekeceği fotoğraflarla tarihe not düşecektir ama bu fotoğraflar sevgi, barış, kardeşlik ve dostluk olsun." ifadelerini kullandı.



Malatya



Malatya Valisi Aydın Baruş ise haber kategorisinde seçimini Mustafa Hassona'nın "Gazze'de Türk bayrağı", yaşam kategorisinde ise İlhami Çetin'in "Ali dede ve kedisi", spor kategorisinde de Veli Gürgah'ın "Gomis'in sevinci" adlı fotoğrafını oyladı.



Baruş, yaptığı açıklamada, fotoğrafları çok beğendiğini söyledi.





"Gazze'de Türk bayrağı" fotoğrafını seçtiğini aktaran Baruş, "Bizim gönül dünyamızın etki alanının ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Filistin'deki kardeşlerimizin de Allah yardımcısı olsun. Türkiye'nin onların arkasında teminat olarak durması gerçekten onlara büyük güven veriyor." dedi.





Baruş, "Ali dede ve kedisi" fotoğrafının da Bolu Valisi olduğu dönemde çekildiğini anımsatarak, şöyle devam etti:





"Konuyla birebir ilgilendiğim için bende o fotoğrafın anısı büyük. Habercilik anlamında da gerçekten çok güzel bir fotoğraf. Ali amcanın durumunu öğrenince kendisini ziyaret ettim ve Bolu merkezde kendisine yaşayabileceği bir mekan sağladık. Köydeki evini de onardık, şu an yazın köyde kışın da oğlunun yanında yaşıyor. Ali amcaya Allah sağlık versin, kedisine de aynı şekilde. Çok değerli bir amcamızdı. Ona yardımcı olmak bana büyük bir onur verdi."





Vali Aydın Baruş, futbolda motivasyon ve hırsın gösterisi olan "Gomis'in sevinci" adlı fotoğrafın ise kendisine ilham verdiğini dile getirdi.





Oylamanın hayırlı olmasını dileyen Vali Baruş, "Çok güzel fotoğraflar. Anadolu Ajansı habercilik anlamında büyük bir teşkilat. Her yıl yapılan bu oylamada, insanların ilgisini çekecek ve 'o anı' yaşatabilen fotoğraflar yer alıyor. Bu başarılı fotoğrafları çeken muhabirlerimizi de tebrik ediyorum." diye konuştu.



Şanlıurfa



Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ise haber kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Filistin direnişinin sembolü genç", yaşam kategorisinde Sezgin Pancar'ın "Türk yıldızları", spor kategorisinde ise Burak Akbulut'un "Karatenin sultanları" başlıklı fotoğrafını oyladı.



Erin, yaptığı açıklamada, AA'nın Türkiye ve dünyada başarılı işlere imza atan önemli bir kuruluş olduğunu belirterek, "Fotoğrafların tamamını çok beğendim ve seçerken zorlandım. Tüm muhabirleri tebrik ediyorum, ellerine sağlık." diye konuştu.



Adıyaman



Adıyaman Valisi Aykut Pekmez ise haber kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Gazze'de Türk bayrağı", yaşam kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali dede ve kedisi", spor kategorisinde de Ali İhsan Öztürk'ün "Atlı savaş oyunu" fotoğrafı için oy kullandı.



Aykut Pekmez, yarışmadaki fotoğrafları çok beğendiğini belirterek, şunları kaydetti:



"İletişim günümüzde çok önemli. Haberleri hızlı bir şekilde vatandaşlarımıza ulaştırmak gerekiyor. Tabii haberlerin objektif ve doğru olarak verilmesi de gerekiyor. Anadolu Ajansı, üzerine düşen vazifeyi yapıyor. Anadolu Ajansı, özellikle mazlumların olduğu bölgelerde haberlerini objektif ve hızlı bir şekilde tüm dünyaya ulaştırıyor. Bu yönüyle Anadolu Ajansı muhabirlerine teşekkür ederim. Fotoğraflardan 3'ünü çok beğendim ve oyumu kullandım."

