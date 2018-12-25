Son Dakika Haberleri: Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması

Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması

9 dakika önce

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (AEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Aa'nın
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (AEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları tek tek inceleyen Karakaya, oylama ve fotoğraflar hakkında AA muhabirinden bilgi aldı.

"Haber" kategorisinde tercihini Ali Jadallah'ın "Direnişe engel yok" fotoğrafından yana kullanan Karakaya, bu fotoğrafı çok anlamlı bulduğunu dile getirdi.

Anadolu Ajansı muhabirlerinin, başta Filistin olmak üzere mazlum coğrafyanın sesi olduğunu ve verdikleri mücadeleyi hem haber hem de fotoğraflarla dünyaya duyurduğunu ifade eden Karakaya, " Suriye, Irak ve Filistin'deki mazlumların mücadelesini AA muhabirleri büyük zorluklarla dünyaya duyurmaya çalışıyor. Bu uğurda saldırılara da maruz kalıyorlar. Allah yardımcıları olsun. Özellikle Filistin'deki mücadelede engelli bir kardeşimizin elinde ne imkan varsa onunla mücadele etmesini konu alan fotoğrafı çok beğendiğim." dedi.

Karakaya, "Yaşam" kategorisinde oyunu, İlhami Çetin'in "Ali dede ve kedisi", spor kategorisinde ise Fatih Akdaş'ın "Çakır ve Messi" fotoğraflarından yana kullandı.

İncelediği fotoğrafların sayfalarca metne sığacak konuları bir kareyle insanlara anlattığına işaret eden Karakaya, AA'nın gelenekselleşen fotoğraf oylaması yarışmasına her yıl katıldığını söyledi.

Karakaya, AEÜ'ye bağlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Radyo Televizyon Programcılığı bölümünde de eğitim verildiğini belirterek, "Almanaklar ve fotoğraf kitapçıkları üniversitemize ulaştırılıyor. Bu görseller öğrencilerimize örnek çalışmalar olarak anlatılıyor. AA'nın fotoğrafları öğrencilerimizin ufkunu açıyor." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 12:19 Kaynak: AA

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