Son Dakika Haberleri: Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması

Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması

1 saat önce

Mısır'da askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılan seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi döneminin Enformasyon Bakanı Salah Abdulmaksud, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak üç kategoriden birer eser seçti.

Aa'nın
Mısır'da askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılan seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi döneminin Enformasyon Bakanı Salah Abdulmaksud, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak üç kategoriden birer eser seçti.

Abdulmaksud, Bağcılar'daki ofisinde, seçkide yer alan AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek, bilgi aldı.

Abdulmaksud, "haber" kategorisindeki tercihini Ali Jadallah'ın "Direnişe engel yok" adlı fotoğrafından yana kullandı.

Salah Abdulmaksud, "yaşam" kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali dede ve kedisi", "spor" kategorisinde de Ali İhsan Öztürk'ün "Atlı savaş oyunu" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

"Evini alevler sarınca kediye sahip çıktı"

Fotoğraf oylamasının ardından AA muhabirine açıklama yapan Salah Abdulmaksud, "Direnişe engel yok" adlı fotoğrafa ilişkin, engelli Filistinli direnişçinin tekerlekli sandalyede olmasına rağmen toprağını ve namusunu savunduğunu söyledi.

"Yaşam" kategorisinde de "Ali dede ve kedisi" başlıklı fotoğrafın insanlığı yansıtan bir kare olduğunu aktaran Abdulmaksud, "Evini alevler sarınca kediye sahip çıkıp kurtararak alevlerin arasında ona sarıldı." diye konuştu.

Abdulmaksud, "spor" kategorisinde seçtiği fotoğrafın ise iki binici arasındaki hareketi ve biniciliği anlatan anlamlı bir kare olduğunu ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 02:34 Kaynak: AA

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