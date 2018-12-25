Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması

Kastamonu İl Sağlık Müdürü Dr. Sadettin Yazı, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Kastamonu İl Sağlık Müdürü Dr. Sadettin Yazı, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.



Yazı, AA foto muhabirlerinin yıl içerisinde yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceledi.



Haber kategorisinde Özkan Bilgin'in "Mehmetçikten ilk iftar" fotoğrafını tercih eden Yazı, yaşam kategorisinde Semih Yüksel'in çektiği "Yeşil yol" isimli fotoğrafa oy verdi.



Yazı'nın spordaki tercihi ise Ali İhsan Öztürk'ün çektiği "Atlı savaş oyunu" isimli fotoğrafı oldu.



Yazı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, AA'nın yurt içinde ve dünyada önemli bir görev üstlendiğini söyledi.



Oylamadaki fotoğrafların hepsini başarılı bulduğunu ifade eden Yazı, "Bu değerli kareleri çekip kamuoyuna ulaştıran arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Anadolu Ajansı, Kastamonu'da bölgemizin tanıtımına önemli katkılar sağlamaktadır. Bizler, AA'ya güveniyoruz ve faaliyetlerimizde yanımızda görmekten mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.



Oylamaya, kurum bünyesindeki birimlerin başkanları ve birim sorumları da katılarak ilgili kategorilerdeki fotoğraflar için oy kullandı.

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