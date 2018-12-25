Son Dakika Haberleri: Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması

Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması

2 saat önce

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı İlhan Yerlikaya, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak 3 fotoğraf için oy kullandı.

Aa'nın
Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı İlhan Yerlikaya, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak 3 fotoğraf için oy kullandı.


İlhan Yerlikaya, AA foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek bilgi aldı.


"Haber" kategorisinde, Özkan Bilgin'in "Mehmetçik'ten İlk İftar" isimli fotoğrafını tercih eden Yerlikaya, Türkiye'nin yıllardır terörle mücadele ettiğini, son dönemde edinilen önemli başarılarla terörün bitme noktasına geldiğini söyledi. Ülke sınırlarında güvenliğin sağlandığını belirten Yerlikaya, "Terörle mücadelenin sembolü olan çok güzel bir fotoğraf, bayrak ve orucunu açan Mehmetçikler, o bakımdan bunu tercih ettim." dedi.

"Yaşam" kategorisinde İlhami Çetin'in, "Ali Dede ve Kedisi" fotoğrafına oy veren Yerlikaya, hayvan sevgisinin ve şefkatin simgesi olarak bu fotoğrafı seçtiğini söyledi.

Yerlikaya, "spor" kategorisinde ise Serhat Zafer'in çektiği "Atlı Akrobat" fotoğrafından yana oyunu kullandı. Yerlikaya fotoğrafı, "Unutulmaya yüz tutmuş ata sporlarının devam ettirilmesi ve gündemde tutulması bakımından ilginç bir enstantane." diye değerlendirdi.

AA'yı, geleneksel hale getirdiği "Yılın Fotoğrafları" oylamasından, AA foto muhabirlerini de çektiklerinden dolayı kutlayan Yerlikaya, birbirinden daha etkileyici bulduğu fotoğraflar arasında seçim yapmakta zorlandığını dile getirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 03:37 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Çavuşoğlu'ndan Suriye Çıkışı: Türkiye 'Gireceğim' Derse Girer Sağlık Kuruluşlarında 86 Bin Ton Tıbbi Atık Toplandı

Türkiye'den Kaçıp Fransa'ya Sığınan Cem Uzan, Ülkeye Geri Dönebilir Dünyanın En Önemli Dergilerinden Forbes'un 'Türkiye'nin Yaşayan En Büyük Zihinleri' Ödülü Sahiplerini Buldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2018 17:41:06. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]