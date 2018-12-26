Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması

Darende
Kaymakamı Enver Zengince, Anadolu Ajansı
'nın (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
AA muhabirlerinin ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyen Sezer, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorisinde 3 fotoğraf için oy kullandı.
Kaymakam Zengince, "haber" kategorisinde Bestami Bodruk'un, Batman
'ın Hasankeyf
ilçesindeki bin 500 ton ağırlığındaki Artuklu
Hamamı'nın taşındığı "Artuklu Hamamı'nın yolculuğu", "yaşam" kategorisinde İlhami Çetin
'in "Ali dede ve kedisi" ve "spor" kategorisinde de Salih Zeki
Fazlıoğlu'nun "Sahadaki kedi" adlı fotoğrafını seçti.
Kaymakam Zengince, fotoğrafların her birinin çok güzel olduğunu belirterek, seçim yapmakta zorlandığını dile getirdi.
Toplam 3 fotoğrafı oyladığını belirten Zengince, AA'nın çok büyük bir görev üstlendiğini ve emeği geçenlere teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.