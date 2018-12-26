Son Dakika Haberleri: Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması

Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması

1 saat önce

Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Aa'nın
Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Şahin, seçkide yer alan AA muhabirlerinin ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceledi.

Genel Sekreter Şahin, "haber" kategorisinde Khaled Akasha'nın "Doğu Guata'nın bebekleri" fotoğrafını seçti.

Şahin, "yaşam" kategorisinde, İlhami Çetin'in "Ali Dede ve kedisi" ile spor kategorisinde Burak Akbulut'un "Karate'nin sultanları" adlı fotoğraflara oy verdi.

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasında çok güçlü fotoğrafların yer aldığını belirten Şahin, "Anadolu Ajansı muhabirleri gerçekten çok güzel fotoğraflar çekmiş. Özellikle savaşın, zulmün olduğu yerlerdeki olayları, fotoğraflarla çok başarılı bir şekilde yansıtmış. Birbirinden güzel fotoğraflar arasında tercih yaparken zorlandık. Yaşanan olayları fotoğraflarla en güzel şekilde gösteren muhabirleri tebrik ediyorum." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 10:27 Kaynak: AA

Sekreter, Mahmut Şahin, Trakya Bölgesi, Ekonomi
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