Aa'nın Yılın Fotoğrafları Oylaması
1 saat önce
Bursa Valisi Yakup Canbolat, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları"nda oy kullandı.
Bursa
Valisi Yakup Canbolat, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları"nda oy kullandı.
Vali Canbolat, haber kategorisinde Emin Sansar
'ın "Burseya Dağı'na Türk bayrağı" fotoğrafını tercih etti.
Yaşam kategorisinde İlhami Çetin
'in "Ali dede ve kedisi", spor kategorisinde de Ali Atmaca'nın "Ata sporu" adlı fotoğraflarını seçen Canbolat, AA çalışanlarına başarılar diledi.
Canbolat, AA'nın gelenekselleşmiş çok güzel bir etkinliği olan "Yılın Fotoğrafları" oylamasında yer alan fotoğrafların birbirinden güzel ve değerli çalışmalar olduğunu söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 10:46 Kaynak: AA
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