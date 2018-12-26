Son Dakika Haberleri: Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması

Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması

25 dakika önce

AK Parti'den Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterilen Murat Zorluoğlu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Aa'nın
AK Parti'den Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterilen Murat Zorluoğlu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA Trabzon Bölge Müdürlüğünü ziyaret eden Zorluoğlu, Bölge Müdürü Zafer Sel ile bir araya gelerek bir süre sohbet etti.

Sel'den AA'nın düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylaması hakkında bilgi alan Zorluoğlu, daha sonra haber, yaşam ve spor kategorilerinde yer alan fotoğrafları oyladı.

Zorluoğlu, fotoğrafları inceledikten sonra haber kategorisinde Özkan Bilgin'in "Mehmetçik'ten ilk iftar", yaşam kategorisinde Evren Atalay'ın "Dünyaya farklı bakış", spor kategorisinde de Şebnem Coşkun'un "Kupa coşkusu" fotoğraflarını tercih etti.

Oylamanın ardından Zorluoğlu, AA çalışanlarına başarılar diledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 12:44 Kaynak: AA

Murat Zorluoğlu, Trabzon, Güncel
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