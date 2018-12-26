Son Dakika Haberleri: Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması

Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması

7 dakika önce

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, 3 fotoğraf için oy kullandı.

Aa'nın
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, 3 fotoğraf için oy kullandı.

AA foto muhabirlerinin, yurt içi ve dışında çektiği fotoğraflar hakkında bilgi alan Akşener, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oylamaya sunulan fotoğrafları inceledi.

Akşener, haber kategorisinde, Özkan Bilgin'in "Filistin direnişinin sembolü genç" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Yaşam kategorisinde, İlhami Çetin'in "Ali dede ve kedisi" fotoğrafını seçen Akşener, spor kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Ata sporu" başlıklı fotoğraftan yana oyunu kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 03:58 Kaynak: AA

Politika
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