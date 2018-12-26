Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması

Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasında oy kullandı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasında oy kullandı.



Başsavcı Savran, AA muhabirlerince çekilen fotoğraflar hakkında bilgi alarak, kareleri tek tek inceledi.





Haber kategorisinde seçimini Özkan Bilgin tarafından Balkaya Dağları'nda vatan savunması yapan Mehmetçik'in iftar sofrasının görüntülendiği "Mehmetçik'ten ilk iftar" adlı fotoğraftan yana kullanan Savran, yaşam kategorisinde Burak Milli'nin yerli insansız hava aracının Suriye'nin Afrin bölgesinde uçarken dolunayla objektife yansıdığı "Dolunay ve yerli İHA", spor kategorisinde ise Ali İhsan Öztürk'ün "Atlı savaş oyunu" isimli fotoğrafını oyladı.



Başsavcı Savran, oylamaya sunulan tüm fotoğrafların çok güzel olduğunu belirterek, AA ekiplerine çalışmalarında başarılar diledi.

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