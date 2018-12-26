Son Dakika Haberleri: Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması

Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması

59 dakika önce

Bağlama virtüözü, müzisyen Coşkun Karademir, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Aa'nın
Bağlama virtüözü, müzisyen Coşkun Karademir, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Karademir, "Haber" kategorisinde Özkan Bilgin'in fotoğrafladığı Hakkari'nin Irak sınırındaki Şemdinli ilçesinin Balkaya Dağları'nda vatan savunmasındaki Türk askerinin yer aldığı "Mehmetçik'ten İlk İftar" başlıklı fotoğrafa oy verdi.

Karademir, fotoğrafı seçmesine ilişkin, "Bu fotoğraf bizim evlatlarımızın bir gerçeği; evlatlarımızın kalbini, itikadını, inancını, vatanperverliğini her şeyi ifade ediyor." dedi.

"Yaşam" kategorisinde de Karademir, Yahya Sezgin'in çektiği "Bir Avuç An" adlı fotoyu seçti.

Genç müzisyen, fotoda yer alan arılara ilişkin, "İnsanın örnek alması gereken en önemli hayvan." ifadesini kullandı.

Karademir, "Spor" kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "3. Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği"nde kadrajından çıkan "Ata Sporu" başlıklı fotoya oy vererek, atları çok sevdiğini dile getirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 06:22 Kaynak: AA

Özkan Bilgin, Bağlama, Anadolu Ajansı, Kültür Sanat
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