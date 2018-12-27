Son Dakika Haberleri: Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması

Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması

1 saat önce

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Aa'nın
Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.


AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Kesimoğlu, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde 3 fotoğraf için oy kullandı.


Kesimoğlu, "haber" kategorisinde tercihini Emin Sansar'ın "Burseya Dağı'na Türk bayrağı" isimli fotoğrafından yana kullanırken, "yaşam" kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali Dede ve kedisi", "spor" kategorisinde Burak Akbulut'un "Karatenin sultanları" isimli fotoğrafına oy verdi.

Anadolu Ajansının fotoğraf oylamasına katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Kesimoğlu, fotoğraflar birbirinden güzel olduğu için oy kullanmakta zorlandığını söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 09:20 Kaynak: AA

Anadolu Ajansı, Mehmet Siyam Kesimoğlu, Kırklareli, Güncel
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