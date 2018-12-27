Son Dakika Haberleri: Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması

Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması

1 saat önce

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Aa'nın
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.


Albayrak, seçkide yer alan AA muhabirlerinin ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceledi.

Başkan Albayrak, "haber" kategorisinde Elif Öztürk'ün "Kahraman itfaiyeci", "yaşam" kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali Dede ve kedisi" ile "spor" kategorisinde Fatih Aktaş'ın "Çakır ve Messi" adlı fotoğraflara oy verdi.

Albayrak, yaptığı açıklamada, fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu söyledi.

Oylamada çok güçlü fotoğraflar yer aldığı için karar vermenin zor olduğunu belirten Albayrak, "Ciddi bir yarışma olduğu fotoğraflardan anlaşılıyor. Yıllardır da devam ediyor, artık geleneksel hale dönüştü. Katılan arkadaşlarımıza da başarılar diliyoruz. Anadolu Ajansı güzel işler yapıyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 09:39 Kaynak: AA

Ali Dede, İlhami Çetin, Kadir Albayrak, Tekirdağ, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eşinden Şiddet Gören Kadından Kan Donduran İfade: Oğlunu mu Keseyim, Seni mi? Selçuk Bayraktar, Pilot Koltuğuna Oturup Hava Aracı Kullandı!

Bakan Varank, "Tarihi An" Notuyla Paylaştı, 1 Tonluk Bomba Ses Hızını Aştı Cani Koca, Eşini Çocuklarının Gözü Önünde Bıçaklayarak Öldürdü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2018 11:04:48. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]