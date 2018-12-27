Son Dakika Haberleri: Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması

Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması

2 saat önce

AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, 3 fotoğraf için oy kullandı.

Aa'nın
AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, 3 fotoğraf için oy kullandı.

AA foto muhabirlerinin, yurt içi ve dışında çektiği fotoğraflar hakkında bilgi alan Karaaslan, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oylamaya sunulan fotoğrafları inceledi.

Karaaslan, haber kategorisinde Ali Jadallah'ın Gazze'de çektiği "Direnişe engel yok" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Yaşam kategorisinde, İlhami Çetin'in "Ali dede ve kedisi" fotoğrafını seçen Karaaslan, spor kategorisinde ise Abdülhamid Hoşbaş'ın "Ramil altına koştu" başlıklı fotoğraftan yana oyunu kullandı.

Karaaslan, "Anadolu Ajansının haberlerini takip ettiğimiz kadar, fotoğraf dilini ve bakış açısını da çok beğeniyoruz. Her sene bu fotoğrafları seçmekten büyük keyif duyuyoruz." dedi.

Kendisinin de fotoğrafçılıkla ilgilendiğini dile getiren Karaaaslan, "Bir kez daha yaşama, güncel haberlere, spora ve hayatın farklı alanlarına dair fotoğrafları görmüş olmaktan dolayı çok büyük memnuniyet duydum. Bütün fotoğrafçıları tebrik ediyorum." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 03:19 Kaynak: AA

Gazze, Çiğdem Karaaslan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Mevlüt Çavuşoğlu: Aldığımız Kararlar Sayesinde ABD, Suriye'den Çekildi Dünya Bu Haberi Konuşuyor! Çinli Bilim Adamları Bakırı Altına Dönüştürdü

AK Parti Eski Milletvekili Burhan Kuzu, Kılıçdaroğlu'na 20 Bin TL Tazminat Ödeyecek Kenan Sofuoğlu'ndan Büyük Tepki Çeken Paylaşımıyla İlgili Açıklama: Espri Katmak İstedim
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2018 17:23:37. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]