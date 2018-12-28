Son Dakika Haberleri: Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması

Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması

38 dakika önce

İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Genel Başkanı Tahir Tellioğlu, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasında 3 fotoğraf için oy kullandı.

Aa'nın
İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Genel Başkanı Tahir Tellioğlu, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasında 3 fotoğraf için oy kullandı.

Tellioğlu, İMKON'da, AA foto muhabirlerinin, yurt içi ve dışında çektiği fotoğraflar hakkında bilgi alarak, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oylamaya sunulan kareleri inceledi.

"Haber" kategorisinde Halil Fidan'ın "Türk Bayrağı Afrin'de" fotoğrafına oy veren Tellioğlu, Türk askerinin bölgede barışı temsil ettiğini söyledi.

Tellioğlu, "Yaşam" kategorisinde Semih Yüksel'in "Yeşil Yol" fotoğrafını seçerek, karede doğanın çok güzel şekilde resmedildiğini belirtti.

"Spor" kategorisinde de Serhat Zafer'in "Atlı Akrobat" fotoğrafını tercih eden Tellioğlu, ata sporuna dikkati çekmesi nedeniyle bu kareye oy verdiğini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 09:12 Kaynak: AA

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