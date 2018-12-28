Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması

Tekirdağ İl Jandarma Komutanı Albay Şahin Karakaş, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanı Albay Şahin Karakaş, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.





Karakaş, seçkide yer alan AA muhabirlerinin ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceledi.





Albay Karakaş, "haber" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Mehmetçik'ten ilk iftar", "yaşam" kategorisinde Burak Milli'nin "Dolunay ve yerli İHA" ile "spor" kategorisinde Andreas Gebert'in "Kıran Kırana" adlı fotoğraflarına oy verdi.



Karakaş, yaptığı açıklamada, seçkide çok güçlü fotoğrafların yer aldığını söyledi.



Fotoğrafların yaşanan olayları çok anlamlı bir şekilde yansıttığını aktaran Karakaş, "Anadolu Ajansı muhabirleri olayları ve 'o an' dediğimiz durumları çok güçlü bir şekilde fotoğraflamış. Emek veren bütün muhabirleri tebrik ederim. Bundan sonraki çalışmalarında başarılar dilerim." dedi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Bakan Akar, Bahçeli'nin Hediye Ettiği Bayrak, Silah ve Kuran-ı Kerim'i Odasına Koymuş

Doğurduğu Bebeği Öldüren Genç Kız, Cesedi 2 Gün Valizde Sakladı

MÜSİAD ve UTESAV, Milli Piyango'dan 'Milli' Kelimesinin Çıkarılması İçin Rapor Hazırladı

CHP'de Beşiktaş Belediyesi İçin Adı Geçen Fikret Orman Adaylığa Sıcak Bakıyor